44/a Trafik Cezası nedir? Madde 44/a İkamet Değişikliği Bildirmeme Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Haksız bir şekilde 44/a trafik cezası aldığını düşünenler, itiraz dilekçesi yazarak itiraz edebilmektedir. Özellikle sürücü belgelerini taşımayan sürücüler, 44/a trafik cezası uygulamasına girmektedir.

44/a Trafik Cezası Ne Kadar?

İkamet adresi değişikliklerini 30 gün içerisinde tescil kuruluşlarına bildirmeyenler, 235 TL 44/a trafik cezası almaktadır. İdari bir ceza olan 44/a trafik cezası, 1 Ocak 2020 yılında gelen zam ile 288 TL olmuştur. Erken ödeme indiriminden faydalanmak isteyenler, trafik cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapmalıdır. 15 gün içerisinde yapılan ödeme ile %25 indirimden faydalanılmakta olup 176 TL ödenmektedir.

44/a Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

44/a trafik cezası alan bir sürücü, ne kadar ceza puanı alacağını merak etmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan trafik cezası rehberine göre, 10 ceza puanı uygulanmaktadır. 10 ceza puanı, sürücünün sürücü belgesine işlenmektedir.