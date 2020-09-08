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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

43 vali yardımcısı ve kaymakam açığa alındı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
43 vali yardımcısı ve kaymakam açığa alındı
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43 kaymakam ve vali yardımcısı, FETÖ soruşturmasında görevden alındı. Aralarında kayyum olanlar da var.

FETÖ’nün “mülki idare mahrem imamları”na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında deşifre edilen bazı vali, vali yardımcıları ve kaymakamlar daha önce adli ile idari soruşturmalar kapsamında görevden alınmıştı. MİT ve emniyetin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda itirafçı olan mahrem imamların verdiği bilgiler doğrultusunda aktif görevde olan yeni isimlere de ulaşıldı.

Belirlenen yeni isimler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı harekete geçti. FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen çoğu Doğu ve Güneydoğu illerinde olmak üzere aktif görevdeki 43 kaymakam ve vali yardımcısı İçişleri Bakanlığı talimatıyla görevden alındı. Soruşturmada 120 mülki idare amirinin daha listede ismi bulunduğu kaydedildi. 

VALİ: PES DOĞRUSU

◊ İçişleri Bakanlığı tarafından FETÖ’ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Erzurum’da Hınıs Kaymakamı Mustafa İlhan, Narman Kaymakamı Mustafa Serin ve Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker de görevinden uzaklaştırıldı. Erzurum Valisi Okay Memiş, Pandemi Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının, görevden uzaklaştırılan kaymakamlarla ilgili sorusunu cevaplarken “Neden görevden uzaklaştırıldıklarını devlet olarak biliyoruz. Bunu sizinle paylaşamam ama pes doğrusu” dedi. (◊ DHA)

470 İHRAÇ

15 Temmuz’dan bugüne kadar 1875 mülki idare amirinden 563’üne soruşturma açıldı. Bunlardan 470’i ihraç edildi, 93 mülki idare amiri de görevinden uzaklaştırıldı. FETÖ ile mücadele kapsamında toplam 39 bin 850 kişi ihraç edilirken, 5 bin 642 kişi ise açığa alındı.

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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