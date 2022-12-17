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43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis

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#Sis#Kırıkkale#Geçiş Güzergahı
43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 12:00

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

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43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale'de, gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, günün ilk ışıklarıyla beraber etkisini artırdı. Sisin görüş mesafesini azaltması sebebiyle, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü.

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis

Diyarbakır’da uçuşlara 'sis' engeliDiyarbakır'da geceden beri etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı düşerken, uçak seferleri yapılamıyor.
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#Sis#Kırıkkale#Geçiş Güzergahı

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