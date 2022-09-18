43 bin 920 dönüm küle dönmüştü! ‘Yakacağım’ demiş

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İddianamede, 10 yıldan az olmamak üzere 20 yıla kadar hapis cezası talep edilen şüphelinin husumetli olduğu kardeşi Kemal Ayhan’ı arayarak “Yakacağım, siz güçlüsünüz, ihbar edin” dediği öğrenildi. İddianame, Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, ilk duruşma 9 Kasım’da görülecek.



Marmaris’in Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran saat 20.02’de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgârın da etkisiyle yayılmıştı. Yangını söndürme çalışmalarına 3’ü Katar’dan 44 helikopter ve 1’i Azerbaycan’dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katılmıştı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yangın 5’inci gün sonunda söndürülürken, 43 bin 920 dönüm alan kül olmuştu.