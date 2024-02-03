42 nadir eser eve döndü

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Törende Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh de yer aldı.

Eserlerin, 1960’lı yıllarda Burdur’da bulunan Boubon Antik Kenti’nden kaçırıldığı tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ABD’de çeşitli müzeler ve özel koleksiyonlardaki Anadolu kökenli eserlerle ilgili delil toplama, arşiv araştırması, eski fotoğraf ve görsellerin tespitini yapıp ABD Manhattan Bölge Savcılığı ve ABD İç Güvenlik ve İstihbarat Birimi ile paylaşmıştı. İki ülke arasındaki işbirliği sayesinde eserler yurda döndü. İngiltere’den iadesi sağlanan anıtsal bronz İmparator Valerianus heykeli de bir koleksiyonerden alınıp Antalya Müzesi’ne getirildi.

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22’Sİ İDOL BAŞI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “ABD ve İngiltere’den getirilen 42 eserimizden 22’si idol başıdır. Bu eserler oldukça nadir bulunuyor. Sahip olduğumuz kültürel mirasın dünya yansımasını anlamak açısından oldukça güzel bir örnektir. Milattan sonra 2’nci yüzyıla tarihlenen eserler de bulunmaktadır. Yasadışı yollarla elde edilen bu eserlerin ağırlıkla ABD’ye götürülüp müze ve koleksiyonlara satıldığı tespit edildi” dedi.

GETİRİLEN ESERLER

Getirilen eserler arasında Roma döneminden Kybele heykelciği, Minerva başı, kadın heykelciği, Minerva büstü biçimi ağırlık, Kilia tipi idol başlıkları, Terracotta kadın başı, Arkaid dönemi siyah figürlü olpe, Milattan Önce 6’ncı yüzyıla ait Orientalizan vazo, Kybele başı, Roma döneminden Satyr heykelciği, Milattan Önce 4’üncü yüzyıla ait Frig başlığı tipli bronz miğferler bulunuyor.