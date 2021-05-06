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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 06.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

410 bin çocuğa bayramlık giysi

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
410 bin çocuğa bayramlık giysi

Kızılay, bayramda 410 bin çocuğa bayramlık dağıtmaya hazırlanıyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, bayramlıkların çocukların bedenlerine göre seçildiğini belirterek, “Çocuklar bayram sabahına yeni kıyafetleriyle uyanacak” dedi.

Kerem Kınık, “Ramazan’da zekat ve fitreler çok çok önemli. Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliyorlar. 1877’ye 28 TL karşılığı gönderilecek bir SMS yeterli. Oruç tutamamış, tutamadığı gün sayısı kadar SMS gönderenlerin fidyeleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak” diye konuştu. Kan bağışının ramazanda kritik seviyelere indiğini de belirten Kınık “Kan stoklarımızın her an 50 bin ünitenin üzerinde olması gerekiyor. Şu an 28 bin civarında kan stokumuz var” dedi.

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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