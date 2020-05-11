400 sağlıkçı annenin ismi Sahra Hastanesi’nin bahçesinde yeşerecek

İlk olarak Başkan DÖğücü ilçe genelinde otobüsle anneleri selamlayarak onlara çiçek dağıttı.Daha sonra Sahra Hastanesi’nin bulunduğu alana Anneler Günü özelinde Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesinde büyük fedakarlıklar gösteren 400 sağlık çalışanı annenin isminin verildiği ağaç dikim projesi gerçekleşti. Sağlık çalışanı annelere teşekkürlerini sunmak amacıyla ağaç dikimi öncesi Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde annelerle bir araya gelen Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, “Bu Anneler Günü’nü zorlukla, çocuklarından ayrı ve evlerine gidemeyerek geçirmiş sağlık çalışanı annelerimize hediye etmek istedik. Bu hediyenin kalıcı bir hediye olması gerektiğini düşündük. Sahra Hastanemizin bahçesine sağlık çalışanı annelerimiz için birer fidan diktik. Onlar şu anda incecik birer fidanlar ama çok yakında büyüyecekler ve bu annelerimiz sağlıkla çocuklarıyla birlikte gölgesinde dinlenecekler” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ GİBİ BU FİDANLAR DA GELECEĞE KÖK SALACAK

Kendisinin de bir anne olduğunu ve bu yüzden özellikle çocuklarını göremeyen anneleri çok iyi anladığını belirten Döğücü, “Geleceğe de güzel bir armağan bırakmış olacaklar. Bu küresel salgına vermiş oldukları hizmet, sağlığı tehlikeye düşenlere, hastalığa yakalanmış olanlara kendi sağlıklarını hiçe sayarak vermiş oldukları hizmetin bir nişanesi olarak geleceğe de örnek olacak ve kök salacak. Çalışan annelerimizin, sağlık çalışanlarının, şehit annelerimizin ve bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Nice sağlıklı Anneler Günü’nde evlatlarıyla birlikte olsunlar. Artık annelerimizin yanına gidiyor, ellerini öpemiyoruz. Bu maalesef öyle bir gün, bu Ramazan da maalesef böyle oldu. Çok daha güzel ve sağlıklı günlerde buluşmayı diliyoruz” diye konuştu.

ÇOK AMAÇLI SAHRA HASTANESİ MAYIS SONUNDA AÇILACAK

Sahra Hastanesi’nde de hummalı bir çalışma olduğuna dikkat çeken Döğücü, “Nisan ayında başlanmış olunmasına rağmen Mayıs ayının sonunda hizmete açılacak şekilde devam ediyor. Bin 8 yataklı bir hastane. Dün de Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızla birlikte gördük. Çok iyi ve kaliteli hizmet verecek şekilde dizayn ediliyor. Sancaktepe’ye de bu hastanenin hayırlı olmasını diliyorum. Bu çok amaçlı bir hastane. Sadece kriz dönemlerinde kullanılacak bir hastane değil. Ülkemize de çok hizmet verecek bir hastane oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.