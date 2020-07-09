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Deniz TOKAT/DHA 
Haber Giriş: 09.07.2020 - 11:41,Son Güncelleme:

40 kazını vurduğunu iddia ettiği CHP’li başkandan şikayetçi oldu

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40 kazını vurduğunu iddia ettiği CHP’li başkandan şikayetçi oldu
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kaporta ustası Süleyman Demir (41), bahçesine girdiği gerekçesiyle 40 kazını tüfekle vurup, telef ettiğini, 5'ini de yaraladığını ileri sürdüğü CHP Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya'dan şikayetçi oldu. Konya, polisteki ifadesinde, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

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  • 40 kazını vurduğunu iddia ettiği CHP’li başkandan şikayetçi oldu
  • 40 kazını vurduğunu iddia ettiği CHP’li başkandan şikayetçi oldu
  • 40 kazını vurduğunu iddia ettiği CHP’li başkandan şikayetçi oldu
  • 40 kazını vurduğunu iddia ettiği CHP’li başkandan şikayetçi oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sarayköy ilçesinde yaşayan kaporta ustası Süleyman Demir'in evinde beslediği kazlar, dün akşam saatlerinde kümesten kaçtı. Kazlar, yaklaşık 300 metre ilerideki CHP Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya'ya ait yonca ekili araziye girdi. Mehmet Salih Konya, iddiaya göre tüfekle kazları vurdu. Daha sonra Demir'e ait iş yerine giden Konya, kazları vurduğunu söyleyerek, tarlasını temizlemesini istedi. Tarlaya gittiğinde kazlarından 40'ını ölü, 5'ini de yaralı olarak bulan Demir, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Soruşturma başlatan polis ekipleri, Konya'nın evinde arama yaptı. Polisin ifadesine başvurduğu Konya, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü.

Üzgün olduğunu söyleyen Süleyman Demir, "Kazlarım Mehmet Salih Konya'nın tarlasına girmiş. Kendisi beni arayıp, 'kazlarını kümese kapat yoksa vururum' dedi. Ben de 'tamam' deyip kazlarımı kapattım. Kapının alt kısmı açık unutulduğu için kazlar kaçmış. Tekrar tarlaya girmiş. Bunun üzerine Konya, daha sonra dükkanıma geldi. 'Kazlarını vurdum, git oradan etleri soğumadan toparla' dedi. Bu hayvanlara yapılan yazık günah. Kazların açtığı zararın fiyatını söyleseydi ben parasını öderdim. Kazlarımı çok seviyordum, her sabah saat 06.00'da onları yemle besliyordum. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

 

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