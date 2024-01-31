40 dakikada evlerinden tahliye edilmişlerdi! Komşudan yardım eli... 'Baktığımda kalbim ağrıyor'

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Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi’nde yaşayan Belarus uyruklu Hanna Y. (44), Türk vatandaşı öğretim görevlisi eşi hakkında şiddetli geçimsizlik iddiasıyla 19 Ocak günü 4 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararın ardından iddiaya göre Türk eşin, Hanna Y.'nin ikiz kızlarıyla birlikte oturduğu evi satmasının ardından yeni ev sahibi tahliye kararı aldırdı. Hanna Y., tahliye sırasında evde bulunan eşyalar sokağa çıkartılırken gözyaşlarına boğuldu. Komşusunun evinin salonuna eşyalarını koyan Hanna Y., ikiz kızlarıyla yaşadıklarının şokunu uzun süre üzerinden atamadı. 12 yıldır yaşadığı evinden 40 dakikada tahliyesi edilen Hanna Y., şimdi kızlarıyla gözyaşları içinde evine uzaktan bakabiliyor. Hanna Y., kızlarının okullarına devam edebilmesi için Konyaaltı ilçesinde uygun kirası olan bir ev ve çalışabileceği bir iş desteği istiyor.

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"40 DAKİKADA ÇIKARTILDIK"

Yaşadıklarına bir türlü inanamayan Hanna Y., 12 yıl sonra ayrılmak zorunda kaldığı evinde iyi ve kötü günler yaşadıklarını hatırlattı. Güzel bir aile olduklarını ama yaşanan bir kötü günün ardından ayrılma kararı aldığını dile getiren Hanna Y., “Eşim bunu öğrenince bizimle iletişim kurmadı ve öylece bizi bırakıp gitti. Bu evi biz ayrılırken başka birine sattığını öğrendik. Bu durumu öğrenince çok üzüldüm. İki gün önce ev sahibi ve polis geldi, bizi uyarmadan 40 dakika içinde evi boşaltmamızı istediler. Hızla eşyaları topladım ve evden kovulduk” dedi.

"EVİME BAKARKEN KALBİM AĞRIYOR"

Eşyalarını aynı apartmandaki arkadaşlarının evine taşıdıklarını anlatan Hanna Y., “Hayırsever kişilerden destek bekliyoruz. Konyaaltı bölgesinde uygun kirası olan bir ev ve dil gerektirmeyecek iş istiyorum. Bize destek olan yardım eden herkese teşekkür ediyoruz. Şu an komşularda kalıyoruz. Sonuçta kendi evimiz değil arkadaşımız ama tedirgin oluyoruz. Üst üste konulan eşyalarımı görünce evimi hatırlıyorum. Bir daha eskisi gibi olmayacağını anlıyorum. Bunu anlamak çok zor ve yaşadıklarıma halen inanmıyorum. Evime geçerken baktığımda kalbim ağrıyor. Eşimle 2010 yılından beri yaşıyorum. Şimdi kendimi terkedilmiş gibi yalnız hissediyorum. Ağlıyorum evime baktıkça ve ne yapacağımı bilmiyorum” diye konuştu.

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"YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPACAĞIZ"

6. sınıfa giden ikizlerden 11 yaşındaki Havva Nur Y., "Ben eğitimime devam edip diplomat, kardeşim Elanaz Y. de (11) veteriner olmak istiyor. Geleceğimizin zor olduğunu anlıyoruz. Babam bizim hayatımızı bozmaya devam edecek, onu tanıyorum. Bizi rahat bırakmayacak, bundan daha kötüsü olacak. Telefonla konuştum, bizim onun için hiçbir şey olduğumuzu söyledi. Hayatında yerimizin olmadığını söyledim. Babamdan bu sözleri duymak kırıcı. Babamızın bizi rahat bırakmasını ve maddi destekte bulunmasını istiyorum. Biz sadece uygun fiyata kira ve anneme dil gerektirmeyen bir iş istiyoruz. Biz kendi hayatımızı kurabilir, başlangıç yapabiliriz. Bunun için herkesin desteğini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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