4 yıl önce siyasete atılan Hülay Gümüş, 28 yaşında belediye başkanı oldu

Üç dönemdir çok yüksek oyla AK Parti'nin kalesi olan Bucak'ta, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'nin adayı kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre 1794 oy farkla 47 yıl sonra CHP'den Bucak Belediye Başkanı seçilen Hülya Gümüş, hem Burdur'un ilk genç başkanı hem de ilk kadın başkanı oldu. 26 Ağustos 1996 tarihinde Bucak'ta doğan, ilköğretimini Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, liseyi ise Bucak Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Hülya Gümüş, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite hayatından sonra aile işletmesinde yönetici olarak çalışan Gümüş, Şubat 2020'de CHP Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. Daha sonra 28'inci dönemde CHP'den Burdur ikinci sıra milletvekili adayı oldu. Geçen yıl yapılan genel seçimlerde CHP'ye Bucak ve köylerinden yüksek miktarda oy kazandıran ancak milletvekili seçilemeyen Gümüş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ise belediye başkanı adayı oldu ve rekor oyla kazandı.

'OYLARIN HEPSİ CHP'NİN DEĞİL HER PARTİDEN OY VAR'

Duygularını paylaşan Hülya Gümüş, "Bucak'ın partisi olmaz, biz seçimi kazandıysak oyların hepsi CHP oyları değil. Emanet oylarımız var, her partiden oy aldık. 'Ben bu kıza neden oy verdim' değil, 'Bu kıza neden oy vermedim' dedirteceğim. Verdiğim sözlerin hepsinin arkasındayım. Tutamayacağım söz vermedim. 'Bucak'a denizi getireceğim' demedim. Bütün vaatlerimde yapılması gerekenleri söyledim, sözümün arkasında duracağım. Bucak'ta seçimlerde tarihi ben yazmadım, tarihi tüm Bucaklı yazdı, hepimiz yazdık" dedi.

'HAMURUMUZU DA YOĞURACAĞIZ, İŞİMİZE DE BAKACAĞIZ'

Burdur'a ilkleri yaşattıklarını aktaran Hülya Gümüş, "Burdur ve ilçelerinde ilk kadın belediye başkanı oldum. Bundan sonra belediyenin kapıları sonuna kadar açık. Kadınlarımız, kızlarımız herkes araya birilerini sokarak görüşmek yerine direkt bana gelebilir. Seçimi rekor oyla kazandıysak bunu hep beraber yaptık. Bucak'ta sosyal belediyeciliği kazıyacağız. Kadınlar mı yapamıyormuş, gençler mi yapamıyormuş, hamurumuzu da yoğuracağız, yufkamızı da açacağız, yemeğimizi de yapacağız, işimize de bakacağız. Herkese göstereceğiz. Allah utandırmasın herkese layık bir belediye başkanı olacağım. Seçilmeden önce 'Sadece oyunuzu istemiyorum, seçildikten sonra birliğimiz, beraberliğimiz devam etsin istiyorum' demiştim. Bu da sürecek" diye konuştu.

'AİLEM VE PARTİM HEP ARKAMDA DURDU'

Geçen yıl yapılan genel seçimlerde ikinci sıradan milletvekili adayı gösterildiğini hatırlatan Hülya Gümüş, şöyle devam etti:

"Yaklaşık bir yıl içerisinde iki seçim geçirdik. Bu seçim dönemlerinde başta ailem olmak üzere, partimin tüm kademelerinin büyük emeği vardır. Hep arkamda durdular, bir an olsa bile kendimi yalnız hissetmedim. CHP İlçe Başkanım Ahmet Sedat Oktay, 'Ne olursa olsun arkandayım, bu seçimi kazanacağız' dedi. Partimin tüm kademeleriyle birlikte genel seçimlerde köy köy, yerel seçimlerde mahalle mahalle, ev ev dolaştık. Ziyaret de güzeldi, karşılamalar da güzeldi. Her evden, her partiden oy aldığımın bilincindeyim. Onlara layık bir belediye başkanı olacağım."

'YEMEK YAPMAYI SEVERİM'

Ailenin işlettiği bir dinlenme tesisinde yönetici pozisyonunda çalışan Hülya Gümüş, "Yemek yapmayı severim. En sevdiğim yemek ise taze fasulyedir" dedi.

Hülya Gümüş, hobileri arasında ise spor yapmak, kitap okumak, şarkı söylemek ve dinlemek olduğunu, futbol takımı olarak da Bucak Belediye Oğuzhanspor'u tutuğunu aktardı.