4 yerde CHP-DEM işbirliği

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda alınan kararları dün basın toplantısıyla açıkladı. DEM Parti’nin Ankara için eşbaşkan adayları, 6-8 Ekim olayları nedeniyle tutuklu yargılanan eski Diyarbakır Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile avukat Öztürk Türkdoğan oldu. DEM Parti, Tunceli’de Cevdet Konak’ı, Şanlıurfa’da Celalettin Erkmen’i, Gaziantep’te Selman Tutumlu’yu, Bursa’da İhsan Seylan’ı aday gösterdi.

‘KENT UZLAŞISI’

Doğan, CHP ile yürüttükleri “kent uzlaşısı” görüşmelerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz ilçesi, İstanbul’un Esenyurt ilçesi ve Şanlıurfa’da işbirliğinin kesinleştiğini, İzmir, Adana ve İstanbul’un bazı ilçeleri için görüşmelerin devam ettiğini de açıkladı. Doğan, “Adana ve İstanbul’un bazı ilçelerinde henüz görüşmeler sürüyor. İzmir’de görüşmeler sürüyor. Orada adres ağırlıklı olarak CHP. ‘CHP’li’ demeyelim; kent uzlaşısından kastımız doğrudan tek siyasi partiyi adresleyen bir yaklaşım değil” diye konuştu.

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CHP ESENYURT ADAYI ÇEKİLMİŞTİ

CHP, İstanbul Esenyurt’ta Ali Gökmen’i aday göstermişti. Gökmen önceki gün geri çekildiğini duyurdu. Gökmen’in yerine CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu üyesi ve CHP eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya’nın ismi geçiyor. DEM’in de bu adaya sıcak baktığı öne sürülüyor.