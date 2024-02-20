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4 yaşındaki Eliz'in kahreden ölümü... Disneyland hayali için yola çıkmışlardı

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#Aksaray#Eliz Karaköse#Disneyland
4 yaşındaki Elizin kahreden ölümü... Disneyland hayali için yola çıkmışlardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 11:39

Aksaray'da takla atan cipteki Eliz Karaköse (4) hayatını kaybetti; annesi, babası ve 1 yakınları yaralandı. Karaköse ailesinin Adana'da oturduğu, Eliz'in doğum günü için ABD'deki Disneyland'a gitmeyi planladıkları, bu nedenle vize için Ankara'ya gittikleri öğrenildi.

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Kaza, dün Niğde-Ankara otoyolu Alayhan gişeler yakınlarında meydana geldi. Aksa Karaköse (35) yönetimindeki 34 GOG 621 plakalı cip, kontrolden çıkarak takla attı.

4 yaşındaki Elizin kahreden ölümü... Disneyland hayali için yola çıkmışlardı

Kazada sürücü Karaköse, eşi Emine Aysen Karaköse, kızları Eliz ve kuzen Erdinç Altun (25) yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

4 yaşındaki Elizin kahreden ölümü... Disneyland hayali için yola çıkmışlardı

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılan yaralılardan küçük Eliz, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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4 yaşındaki Elizin kahreden ölümü... Disneyland hayali için yola çıkmışlardı

Emine Aysen Karaköse'nin İmamoğlu Belediyesi Voleybol Takımı'nda oynadığı, kızı Eliz'in de takım maskotu olduğu belirtildi.

4 yaşındaki Elizin kahreden ölümü... Disneyland hayali için yola çıkmışlardı

Karaköse ailesinin Adana'da oturduğu, Eliz'in nisan ayındaki doğum günü için ABD'deki Disneyland'a gitmeyi planladıkları, bu nedenle vize için Ankara'ya gittikleri öğrenildi. 

4 yaşındaki Elizin kahreden ölümü... Disneyland hayali için yola çıkmışlardı

4 yaşındaki Elizin kahreden ölümü... Disneyland hayali için yola çıkmışlardı

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#Aksaray#Eliz Karaköse#Disneyland

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