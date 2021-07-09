4. Yargı Paketi Meclis’ten geçti: Boşansa da ceza ağır

28 maddelik düzenlemeyle saldırgan kişinin boşandığı eşe karşı eylemi de “ağırlaştırıcı sebep” kapsamına alındı. Ceza yasalarında yapılan değişikliğe göre, boşandığı eşini kasten yaralayan kişiye, şikayet aranmaksızın işlem yapılacak ve saldırgana 6 ay ila 1.5 yıl arasında hapis cezası verilecek.

- Cezaların infazında adli kontrol şartları ağırlaştı. Adli kontrolde evde geçen iki gün, cezanın mahsubunda bir gün sayılacak.

- İfadesi alınmak amacıyla mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde yakalanan kişi, yargıya doğrudan gideceğini taahhüt ederse, savcılıkça serbest bırakılacak.

Öte yandan 4’üncü yargı paketindeki cinsel istismar suçlarında, tutukluluk kararı kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasına bağlı olacak. Düzenleme tartışmalara neden oldu. “Somut delil adı altında istismarcıların tutuklanması zorlaştırılıyor” görüşü dile getirildi.

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