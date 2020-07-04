4 Temmuz Sayısal Loto çekilişi tamamlandı | MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Sayısal Loto'da 1337. hafta çekiliş heyecanı vardı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununun bu haftaki ikinci çekilişi, noter ve çekiliş heyeti huzurunda tamamlandı. İşte, Sayısal Loto'da 4 Temmuz tarihli 1337. hafta çekiliş sonuçları...

Saat 21:15'te başlayan çekilişte kazandıran numaralar şunlar oldu; 3 - 7 - 10 - 13 - 28 - 40

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.