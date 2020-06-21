4 sivilin şehit olduğu saldırıda flaş gelişme

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasına akaryakıt taşıyan kamyonetin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) 17 Haziran'da infilak ettirilmesi sonucu Nesim Beştaş, Osman Tuncay, Hacı Atilla ve Emin Eruğul'nun şehit oldu. Saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında O.Ö. ve S.Ö. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheliler, çıkarıldıkları Silopi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü belirtildi.