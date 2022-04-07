4 otomobil çalan hırsız böyle görüntülendi

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Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen işyeri ve oto hırsızlıkları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Yapılan incelemede şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı görüldü. Görüntülerde işyerlerine giren hırsızların içerde arama yaparak çalacak bir şey aradıkları, bir başka görüntüde ise otomobil çaldıkları anlar tespit edildi.