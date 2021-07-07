4 otomobil 1 traktör almış… Dekontlu dilendiricilik çetesi çökertildi!

Kimi zaman engelli taklidiyle, kimi zaman da bebekleri ve çocukları kullandılar. Yazın kavurucu sıcağında, kışın dondurucu soğuğunda vicdan sömürüsü yaptılar. Toplanan binlerce lira çete liderinin banka hesabında çıktı. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü Ekipleri, bir dilencilik çetesini takibe aldı. Aylarca süren izlemeler sonucu, kadınların ve çocukların bir çetenin kontrolünde dilencilik yaptığı belirlendi.



DEFTERE NOT EDİYORLAR



Çete üyelerinin kimlikleri ve adresleri belirlenince operasyon düzenlendi. 30 şüpheli gözaltına alındığı operasyonda 12 çocuk da çetenin elinden kurtarıldı. Yapılan aramada 7 bin 100 lira nakit para, çok sayıda cep telefonu ve çete liderinin hesabına 120 bin lira yatırıldığına dair dekontlar ile çocukların günlük dilencilikten kazandığı paraların yazıldığı defter ele geçirildi.

4 OTOMOBİL 1 TRAKTÖR ALMIŞ



İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çete liderinin dilencilik parasıyla 4 otomobil bir traktör aldığını belirledi. Mahkeme kararıyla bu araçlara da el konuldu.

Kurtarılan 12 çocuktan 9’u aile çalışma ve sosyal hizmetler müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi. 3 çocuk ise ailelerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından çete lideri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 7 çete üyesiyle birlikte 22 kadın da serbest bırakıldı..

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