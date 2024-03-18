×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

4 kişilik okey oyununu tek başına oynadı

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Oyun#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 14:01

Sivas’ın Zara ilçesinde Ahmet Doğan 4 kişilik okey masasında tek başına oynadı. 2,3 ve 4’üncüye ihtiyaç duymayan Ahmet Doğan'ın tek başına okey oynadığı anlar, izleyenleri gülümsetti.

Haberin Devamı

Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Ahmet Doğan, okey oynamak için yeterli sayıyı bulamayınca ilginç bir çözüm yolu buldu. Okey masasında bulunan taşları dizerek 4 ıstakayı da dolanan Ahmet Doğan, görenlerin yüzünü güldürdü. Dakikalarca 4 kişilik oyunu tek başına oynayan Ahmet Doğan’ı gören arkadaşları, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri güldürdü.

4 kişilik okey oyununu tek başına oynadı

"TEK BAŞIMA BİTTİM, OKEY ATAMADIM"

Tek başına okey oynayan Ahmet Doğan, “Canım sıkılıyordu. Bir masaya oturdum, ıstakaları aldım, taşları dizdim. Tek başıma oyun oynadım. Bir tarafta çift okey vardı, diğer tarafta da okey yoktu. Tek başıma bittim, okey atamadım. Benim haberim olmadan arkadaşlar videoya çekmişler, sosyal medyada paylaşmışlar” dedi.

Haberin Devamı

"VİDEOYA BİRÇOK BEĞENİ GELDİ"

Ahmet Doğan’ın tek başına okey oynadığını görerek o anları görüntüleyen Ali Kılınç, “Arkadaşlarla çay içiyorduk. Bir baktım Ahmet kendi kendine okey oynuyordu. Hoşuma gitti, videoya çektim. Paylaştım, videoya da oldukça beğeni geldi” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Oyun#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!