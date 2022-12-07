4 kişi Yaralanmıştı! O köpeğin sahibine 4 yıl 6 ay istendi

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Ankara Çankaya’da mayıs ayında, Umut Batuhan Yalçın’ın oturduğu sitede tasmasını çıkararak serbest bıraktığı ‘Cane Corso Italiano’ cinsi köpek, apartmandan çıkan H.Ö. (49), eşi E.Ö. (46) çocukları M.Ö. (28) ile E.K. (42) adlı kadına saldırmıştı. Tutuklanan Yalçın, avukatının itirazı üzerine 10 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Yalçın’ın, sokakta bulduğu köpeği sahiplenerek evine getirdiği, hayvanın saldırgan olduğunu anlayınca da sitenin bahçesine bıraktığı belirtildi. Saldırıda 3 kişinin hafif, E.K. adlı kadının ise yüzünde sabit iz kalacak şekilde yaralandığı belirtildi. Şüphelinin ifadesinde; köpeğin saldırgan olduğunu anlayınca site bahçesine saldığını söylediği, hayvanın cinsi dikkate alındığında Yalçın’ın eyleminin ‘olası kastla kasten yaralama’ suçu olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

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‘DİKKAT GÖSTERMEDİLER’

Köpeğin müştekilere farklı zaman dilimlerinde saldırdığının tespit edildiği, güvenlik müdürü Emin K., müdür yardımcısı Yusuf Ö. ve güvenlik görevlileri Berkay D. ile Emre D.’nin de gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak müştekilerin yaralanmasına neden oldukları aktarıldı. Şüpheli Umut Batuhan Yalçın’ın ‘silahla olası kastla yaralama’ suçundan 4 yıl 6 aya, diğer şüphelilerin de taksirle yaralanmaya neden olma suçundan 1.5’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.