MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri4 katlı apartmanın çatı katı yandı
GeriGündem 4 katlı apartmanın çatı katı yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2021 - 11:02 | Son Güncelleme:

4 katlı apartmanın çatı katı yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
4 katlı apartmanın çatı katı yandı
Abone Olgoogle-news

BURSA’da 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece yarısı, İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Sadıkzade Sokak’taki 4 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Evde bulunan 3 kişilik aile, dumanları fark edince dışarı kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının sıçrama ihtimaline karşı yan binalarda oturanlar tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında çatı katı kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi