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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 22.06.2020 - 15:28,Son Güncelleme:

4 işçinin koronavirüse yakalandığı fabrikada üretime ara verildi

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4 işçinin koronavirüse yakalandığı fabrikada üretime ara verildi
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DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan 4 işçinin, belirtiler üzerine yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Fabrikada üretime ara verilirken, testleri pozitif çıkan işçiler hastanede tedaviye alındı.

Diyarbakır- Elazığ karayolu üzerindeki OSB'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasındaki 95 işçiden 4'ü rahatsızlandı. Öksürük ve yüksek ateş belirtileri üzerine Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvuran 4 işçiye koronavirüs testi yapıldı. Testleri pozitif çıkan işçiler, hemen tedaviye alındı. Fabrika yetkilileri, üretime ara verirken, işçiler evlerine gönderildi. Tedavileri süren işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, diğer işçilerin evlerinde karantinada olduğu belirtildi.

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