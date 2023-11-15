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4 ilde eş zamanlı haraç çetesi operasyonu

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#Aydın#Haraç Çetesi#Operasyon
4 ilde eş zamanlı haraç çetesi operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 19:47

Aydın merkezli 4 ilde tehditle eğlence yerlerinden haraç isteyen, vermek istemeyenlerin ise işyerlerini ellerinden almaya çalıştıkları belirlenen bir suç çetesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Didim ilçesinde, eğlence yerlerinden zorla haraç isteyen, vermek istemeyenlerin ise işyerlerini ellerinden almaya çalışan bir suç çetesine yönelik bugün sabah saatlerinde Aydın başta olmak üzere Muğla, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 ilde eş zamanlı haraç çetesi operasyonu

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 uzun namlulu otomatik tüfek, 4 tabanca, 30 tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Çete üyesi oldukları belirlenen M.S.G., M.C.C., B.E., D.A. ve M.K. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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4 ilde eş zamanlı haraç çetesi operasyonu

 

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#Aydın#Haraç Çetesi#Operasyon

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