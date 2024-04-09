4 ilde DEAŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya: 14 şüpheli yakalandı

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Eskişehir, Gaziantep, Samsun ve Yalova’da düzenlenen operasyonlar sonucu;

Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.

Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli yakalandı.

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Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.

Samsun’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle