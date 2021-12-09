4 günlükken literatüre girdi

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İzmir’de Semra Alatürk, ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayarken, COVID-19'a yakalandı. 8 aylık hamile olan genç kadın, durumu kötüleşmeye başlayınca bebeği 35 haftalıkken alınarak, yoğun bakıma kaldırıldı. Ancak 2 gün sonra apendiksi patladı. Minik bebek, henüz 4 günlükken geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuşurken, COVID-19 pozitif olan annesi Semra ve babası Gökhan Alatürk, bebeklerine kavuşmak için negatife dönmeyi bekledi.

PATLAMANIN NEDENİ COVID-19

Operasyonu gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nihan Ünver Akar, annesi COVID-19 pozitif olup, doğumdan sonra apendiksi patlayan ve bildirilen dünya üzerindeki 3’üncü bebeğin Hamza Ali olduğunu ve dünya tıp literatürüne gireceğini söyledi. Akar şu bilgileri verdi: "Erken doğan bebeklerde apendikste patlamanın meydana geldiği iki durum var. Biri kistik fibrozis ve diğeri de hirschsprung sendromu. Yapılan tetkiklerde Hamza Ali'de ikisinin de olmadığını gördük. Görünen o ki, annesinin COVID olması sebebiyle salgıladığı sitokinler, henüz anne karnındayken bebeğin bağırsaklarında dolaşım bozukluğuna neden oldu. COVID’den başka bu patlamaya neden olabilecek bir bulgu yok.”

APENDİKS NEDİR?

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Apendiks, kalın bağırsağın ilk kısmında yer alıyor. Tıpkı bademcikler gibi kalın bağırsaktaki mikroplara karşı vücudu uyaran apendikste meydana gelen iltihaplanma sonucunda apandisit denilen rahatsızlık ortaya çıkıyor.