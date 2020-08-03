MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri4 gündür kayıp olan Miraç, Dicle Nehri'nin dibinde aranıyor
GeriGündem 4 gündür kayıp olan Miraç, Dicle Nehri'nin dibinde aranıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Emrah KIZIL-Selim KAYA/DİCLE(Diyarbakır) (DHA)
Haber Giriş: 03.08.2020 - 16:30,Son Güncelleme:

4 gündür kayıp olan Miraç, Dicle Nehri'nin dibinde aranıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, bayram ziyaretine geldikleri anneannesinin evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek’i arama çalışmaları, 4'üncü günde dağlık alan ile Dicle Nehri'nde sürdürülüyor.

Kurban Bayramı'nın ilk günü annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte Dicle ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan anneannesine bayram ziyaretine gelen Miraç Çiçek, evin önünde oynadığı sırada kayboldu. Aile tüm aramalara rağmen Miraç'ı bulamayınca jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile güvenlik korucuları arama-kurtarma çalışması başlattı.

4 gündür kayıp olan Miraç, Dicle Nehrinin dibinde aranıyor

Arama çalışmaları 4'üncü günde de sürdü. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dicle Nehri'nde su altı araması yaparken, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucuları dağlık alanda Miraç'ı arıyor. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalara, mahallede yaşayan yaklaşık 200 kişi de destek veriyor. Drone ve termal kamaranın da kullanıldığı arama çalışmalarında henüz çocuğun izine rastlanmadı.

4 gündür kayıp olan Miraç, Dicle Nehrinin dibinde aranıyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle