4 gündür haber alınamıyordu... Cansız bedeni bulundu

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Olay, 25 Eylül Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Serdivan İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden 17 yaşındaki Açelya Yıldırım, dershaneye gidiyorum diyerek evden çıktı. Dershane çıkış saatinden sonra kızlarına bir türlü ulaşamayan ailesi paniğe kapıldı.

Genç kıza ait içerisinde telefonunun da bulunduğu çanta ise Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalıklarda bulundu. Ailenin durumu haber vermesi üzerine polis ve jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

4 gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından akşam saatlerinde Kefken Adası yakınlarındaki deniz kıyısında bulundu. Açelya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Ölüm sebebi otopsi işleminin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.