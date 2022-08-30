4 gün süren Kazan Küresel Gençlik Zirvesi 67 ülkeden 300 katılımcıyla gerçekleşti

ICYF, Tataristan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Bakanlığı, Gençlik Diplomasisi Akademisi, Tataristan Cumhuriyet Gençlik Kamu Fonu "Selet" tarafından organize edilen zirve, Kazan City Hall binasında gerçekleştirildi.
67 ÜLKEDEN 300 KİŞİ
Zirveye aralarında Rusya, Cezayir, Bangladeş, Benin, Mısır, Endonezya, Irak, İran, Kazakistan, Kamerun, Nijer, Kanada, Bahreyn Krallığı, Lübnan, Libya, Malezya, Fas, BAE, Umman, Pakistan, Filistin, Suudi Arabistan’ın da bulunduğu 50’nin üzerinde ülkeden 300’den fazla kişi katıldı.
Gençlik bakanları, bakan yardımcıları, gençlik politikalarıyla ilgilenen uluslararası organizasyonların temsilcileri, kanaat önderleri, genç girişimciler ve bilim dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 8 çalıştayda, “Girişimcilik Becerileri, Ruh Sağlığı, Kültürlerarası Diyalog, Gençlik Göçü, Dijitalleşme, Fırsat Eşitliği” gibi başlıklar ele alındı.
Tataristan Başbakan Yardımcısı Leyla Fazleeva'nın açılış konuşmasıyla başlayan zirvede Türkiye’den ICYF Başkanı Taha Ayhan, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan konuşmacı olarak yer aldı. “KÜLTÜRLERİN KORUNMASI ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYILDA BARIŞIN KORUNMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada, Kazan'ın, zengin kültürel mirasa ve yaşayan bir çok kültüre sahip bir şehir olduğunu ve 2022 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti olarak seçilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.
Federasyon olarak kültürlerin geliştirilmesine ve korunmasına çok yatırım yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Kültürlerin geliştirilmesi ve korunmasının özellikle önümüzdeki yüzyılda dünyamızda barışı korumak için son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Çünkü barış, çok taraflı saygıyı gerektirir. Bu da tüm ulusların, tüm dünya topluluklarının kendilerine güvenmelerini ve kültürlerini ve değerlerini paylaşmalarını gerektirir" diye konuştu.
Geleneksel, milli oyunlara ve sporlar sayesinde dünya kültür zenginliği anlayışını yeni bir düzeye taşımayı hedeflediklerini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:
"Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak, geleneksel sporlara odaklanmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu sporlar bizi köklerimize götürüyor. Çocuklar ve gençler arasında köklerin anlaşılması kültürün korunması için çok önemli. Kültür emperyalizminin güçlü araçlarının etkisi altında olan gençlerin geleneksel sporlarla uğraşmasının teşvik edilmesi gerekiyor. Çünkü geleneksel sporlar her kültüre özgür benzersiz yönleri yansıtır. Ayrıca bu bir spordur, fiziki aktivitedir." ICYF BAŞKANI AYHAN: "ZİRVE GENÇLERİN KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK"
ICYF Başkanı Taha Ayhan da Kazan Küresel Gençlik Zirvesi'nin gençlerin ihtiyaçlarına yanıt olacak mekanizmalar geliştirilmesine olanak sağlayacağını belirtti.
Küresel Gençlik Zirvesi'nin gençler arasında fikir alışverişi ve birbiriyle zengin miras ve kültürlerini paylaşma fırsatı sunduğunu ifade eden Ayhan, şöyle konuştu:
“Kazan Küresel Gençlik Zirvesi, yakında dünyadaki genç nüfusun üçte birini oluşturacak olan Müslüman gençlerin ihtiyaçlarına da bir cevap niteliğinde. Bu platform aynı zamanda gençlerin bir araya gelerek acil sorunlarına gerçek cevaplar ve etkili çözümler bulmalarına yardımcı oluyor. Özetle, bu zirve İİT çalışmalarının çabalarına kayda değer bir katkı ve İİT bölgesinin ve dünyanın kalkınmasında rollerini oynamaları için gençlerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik büyük bir fedakarlıktır.” “KÜLTÜRLERARASI DİYALOG VE İLETİŞİM TÜM ÜLKELERİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAR”
Zirvenin ikinci gününde ICYF Başkanı Taha Ayhan’ın moderatörlüğünü yaptığı “Küresel Gündemde Gençlik” konulu oturuma, Tataristan Cumhurbaşkanı
Rüstem Minnihanov katıldı. Minnihanov, “Kazan'ı gençlik başkenti ilan etme kararını, Rusya ve Tataristan'ın gençlik politikası alanındaki başarılarının ve cumhuriyetimizin İslam İşbirliği Teşkilatı ile uzun vadeli güçlü bağlarının tanınmasının bir kanıtı olarak görüyoruz. Bir İİT gözlemci ülkesine ilk kez böyle bir statü verildiğini belirtmek isterim" dedi.
Tataristan’da İslam’ın kabulünün 1100. Yıldönümü’nde Kazan Küresel Gençlik Zirvesi’nin düzenlenmesinin önemine değinen Minnihanov, “922 yılında atalarımızın İslam'ı benimsemeleri, devletimizin gelişmesinde, İslam'ın ülkenin önde gelen dinlerinden biri olmasında önemli rol oynamıştır. İslam dünyası ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile etkileşime özel önem veriyoruz” diye konuştu.PUTİN: “İSLAM ÜLKELERİ RUSYA’NIN GELENEKSEL ORTAKLARIDIR”
Minnihanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gönderilen mesajı da okudu. Putin, mesajında Kazan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı’nın gençlik başkenti seçilmesinin Rusya’nın İİT ile ilişkilerinin yüksek seviyede olduğunu teyit ettiğini belirtti. Putin mesajında, “İslam dünyası devletleri, daha adil ve demokratik bir dünya düzeni inşa etme çabasında, bölgesel ve küresel gündemdeki birçok güncel sorunu çözmede geleneksel ortaklarımızdır” dedi. Gençlerin böylesi yapıcı, çok yönlü bir etkileşime girerek aktif katılımlarını önemsediklerini ifade eden Putin, mesajında “Zirve için çeşitli kamu ve öğrenci kuruluşlarının temsilcileri, uzmanlık merkezleri ve gençlik politikasından sorumlu devlet dairelerinden yüzlerce delege Kazan’da bir araya geldi. Bu zirvenin teknolojik yenilikler, girişimcilik, sosyal ve kültürel alanlar da dahil olmak üzere, devam eden ortak çalışmalar için anlamlı tartışmalar yapmak, gelecek vaat eden projeleri görüşmek için önemli bir fırsat olacağına eminim. Zirvenin ülke halklarımız arasındaki karşılıklı anlayış ve güveni güçlendirmeye hizmet edeceğine şüphe yoktur” ifadelerine yer verdi.LAVROV: “RUSYA İLE İSLAM ÜLKELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER YÜKSELİŞTE”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da zirveye Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Elçisi Konstantin Şuvalov aracılığıyla mesaj gönderdi. Şuvalov’un okuduğu mesajda Lavrov, “Rusya ile İİT ve üye ülkeler arasındaki ilişkiler yükselişte. Eşitlik ve karşılıklı yarar, kültürel ve medeniyet kimliğine saygı ve kalkınma yollarını bağımsız olarak belirleme hakkı temelinde onlarla işbirliğini artırmaya hazırız. Batı’nın kendi sözde değerlerinin yaygın olarak dayatmasını, kendi egemenliklerini savunan ülkeleri tecrit etme girişimlerini, onlara karşı bloklar ve ittifaklar oluşturmasını kabul etmeyeceğiz” dedi.
Lavrov, Rusya’nın Kazan kentinin Müslüman ülkelerdeki gençlik politikasına adanmış bir forum düzenlemek için seçilmesinin Rusya’nın İİT üyesi ülkelerle olan bağlarının çok yönlülüğüne, bu etkileşime yönelik geniş uluslararası kamuoyu desteğine tanıklık ettiğini belirtti.