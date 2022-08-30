4 gün süren Kazan Küresel Gençlik Zirvesi 67 ülkeden 300 katılımcıyla gerçekleşti

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ICYF, Tataristan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Bakanlığı, Gençlik Diplomasisi Akademisi, Tataristan Cumhuriyet Gençlik Kamu Fonu "Selet" tarafından organize edilen zirve, Kazan City Hall binasında gerçekleştirildi.



67 ÜLKEDEN 300 KİŞİ



Zirveye aralarında Rusya, Cezayir, Bangladeş, Benin, Mısır, Endonezya, Irak, İran, Kazakistan, Kamerun, Nijer, Kanada, Bahreyn Krallığı, Lübnan, Libya, Malezya, Fas, BAE, Umman, Pakistan, Filistin, Suudi Arabistan’ın da bulunduğu 50’nin üzerinde ülkeden 300’den fazla kişi katıldı.



Gençlik bakanları, bakan yardımcıları, gençlik politikalarıyla ilgilenen uluslararası organizasyonların temsilcileri, kanaat önderleri, genç girişimciler ve bilim dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 8 çalıştayda, “Girişimcilik Becerileri, Ruh Sağlığı, Kültürlerarası Diyalog, Gençlik Göçü, Dijitalleşme, Fırsat Eşitliği” gibi başlıklar ele alındı.