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4 gün önce evden çıktı, geri dönmedi... Her yerde aranıyor

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#Salim Tıkansak#İzmir#Foça
4 gün önce evden çıktı, geri dönmedi... Her yerde aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 16:15

İzmir'in Foça ilçesinde, 4 gün önce evinden ayrılan, bir daha da haber alınamayan Salim Tıkansak (64) için jandarma, arama- kurtarma çalışması başlattı.

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Bağarası Hacı Veli Mahallesi'nde yaşayan evli, 2 çocuk babası Salim Tıkansak, 31 Ekim günü öğleden sonra evden çıktı. Günlük rutin gezisine çıktığı sanılan Tıkansak eve dönmedi. Telefona da cevap vermeyen Tıkansak’ı kendi imkanlarıyla arayan yakınları, sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Tıkansak'ın sosyal medya üzerinden de kayıp olduğu ve arandığına dair paylaşımlar yapan yakınları, görenlerden ya da yerini bilenlerden 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini istedi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Foça İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan gelen askerlerden oluşturulan Jandarma Arama Kurtarma ekibi de Bağarası Mahallesi ve yakın bölgelerdeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceledi, bir yandan da bölgede özel eğitimli köpeklerle arama-kurtarma çalışması başlattı.

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#Salim Tıkansak#İzmir#Foça

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