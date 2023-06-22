4 gün ölü arkadaşıyla yolculuk  yaptı

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Samsun’a 3 mil uzaklıkta yapılan kontrol sırasında konteynerde Kolombiya uyruklu Manuel Javier Prado Cortes’in cansız bedeni ile karşılaşıldı. Cortes’in yanında bulunan vatandaşı Luis Antonio Obanda Castro isimli yolcu da gemi personeli tarafından yakalandı.

SERBEST BIRAKILDI

Olay, sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Gemiye kaçak yollarla girdiğini itiraf eden Castro, Manuel Javier Prado Cortes’in hayatını kaybettiğini, cesedi ile birlikte 4 gün boyunca yolculuk yaptığını söyledi. Polis ekipleri Luis Antonıo Obando Castro’yu gözaltına aldı. Castro, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cortes’in kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrası belli olacak.