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4 gün ölü arkadaşıyla yolculuk  yaptı

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#Kolombiya#Samsun#Sahil Güvenlik
4 gün ölü arkadaşıyla yolculuk  yaptı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 07:00

Kolombiya’dan Samsun’a gelen Katya ATK isimli geminin ambarındaki kapının mührünün kırık olduğunu fark eden personel, kaçak yolcu olması ihtimaline karşı kontrol etti.

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Samsun’a 3 mil uzaklıkta yapılan kontrol sırasında konteynerde Kolombiya uyruklu Manuel Javier Prado Cortes’in cansız bedeni ile karşılaşıldı. Cortes’in yanında bulunan vatandaşı Luis Antonio Obanda Castro isimli yolcu da gemi personeli tarafından yakalandı.

SERBEST BIRAKILDI

Olay, sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Gemiye kaçak yollarla girdiğini itiraf eden Castro, Manuel Javier Prado Cortes’in hayatını kaybettiğini, cesedi ile birlikte 4 gün boyunca yolculuk yaptığını söyledi. Polis ekipleri Luis Antonıo Obando Castro’yu gözaltına aldı. Castro, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cortes’in kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrası belli olacak.

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#Kolombiya#Samsun#Sahil Güvenlik

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