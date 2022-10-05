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4 Ekim hayvanları koruma gününde Kızıl şahine yardım eli

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#Hayvanları Koruma Günü#Erzurum#Kızıl Şahin
4 Ekim hayvanları koruma gününde Kızıl şahine yardım eli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 07:00

Erzurum’da dün Hayvanları Koruma Günü’nde özel bir olay yaşandı. Palandöken ilçesinde yürüyen bir vatandaş, park içerisinde uçamayan kuşu gördü.

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 Kanadının kırık olduğunu gören vatandaş, kuşu Şenkayalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne götürdü. Burada kuşa yiyecek vererek karnını doyuran Dernek Başkanı Fatih Şara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü veteriner hekimi Selçuk Albayrak, yaralı kuşun kızıl şahin olduğunu belirledi. Teslim aldığı kuşun ilk muyanesini yapan Albayrak, kızıl şahinin kırılan kanadı için cerrahi operasyon yapılacağını söyledi. Kars Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderecekleri kızıl şahinin tedavi sürecinin 1 ayı bulabileceğini belirten Albayrak, “Kırık kanat için cerrahi operasyon yapılacak. Bir ay kadar sürecek rehabilitasyon sürecinin ardından kızıl şahin yeniden doğal ortamına salıverilecek” diye konuştu.

 

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#Hayvanları Koruma Günü#Erzurum#Kızıl Şahin

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