4 doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Van'da Yavuzlar Peribacaları, Antalya'da Tekirova-Adrasan-Gelidonya Burnu Arası Doğal Sit Alanı ve Geyikbayırı-Trebenna Antik Kenti ile Muğla'da Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Van'ın Başkale ilçesindeki Yavuzlar Peribacaları, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Tekirova-Adrasan-Gelidonya Burnu arası, Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı-Trebenna Antik Kenti ve Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Küdür Yarımadası doğal sit alanları, 1 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 109'uncu maddesi uyarınca 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi.
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