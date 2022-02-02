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4 çocuk büyüttüğü tek odalı evi yandı, gözyaşı döktü

#Yangın#Necla Erkek#Adana
4 çocuk büyüttüğü tek odalı evi yandı, gözyaşı döktü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, yalnız yaşayan Necla Erkek’in (61) tek odalı evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Ölen babasından kendisine bağlanan maaşla geçinmeye çalıştığını ve evini onaracak durumu olmadığını söyleyerek gözyaşı döken Erkek, “Hatıralarım yandı gitti. 1 odada 4 çocuk büyüttüm; hepsi gitti, tek kaldım” dedi.

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Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi’ndeki Necla Erkek’in yalnız yaşadığı, annesinden kalan tek odalı dairede, 31 Ocak’ta elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev ve içindeki eşyalar, kullanılamaz hale geldi. Komşularının yardımıyla evde temizlik yapmaya çalışan Erkek, geçici olarak kızının yanında kalmaya başladı.

Yangın günü yaşananları gözyaşlarıyla anlatan Necla Erkek, “Ben dışarıdayken bir ses geldi. 'Acaba mutfakta bir şey mi unuttum' diye kapıyı açtım, içerisi alev doluydu, giremedim. 2 kuşum vardı, biri öldü. Daha sonra bağırmaya başladım, mahalleli sakinleştirdi” diye konuştu.

4 çocuk büyüttüğü tek odalı evi yandı, gözyaşı döktü


Bir süre önce hayatını kaybeden babasından kendisine bağlanan maaşla geçinmeye çalıştığını ve evini onaracak durumu olmadığını söyleyen Erkek, “Televizyonum, koltuklarım, tüm eşyalarım yandı; kül oldu. Nasıl temizleyeceğim, nasıl onarılacak bu ev; bilmiyorum. 1980 yılından bu yana burada oturuyorum. Ne hatıralarım vardı, yandı gitti. 1 odada 4 çocuk büyüttüm; hepsi dağıldılar, gittiler, tek kaldım. Çocukların da benim de durumum yok. Yardım bekliyorum" dedi.

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4 çocuk büyüttüğü tek odalı evi yandı, gözyaşı döktü

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#Yangın#Necla Erkek#Adana

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