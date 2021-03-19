4 çocuk annesi eşini öldürdü! 16 saatlik takip...

Olay, ilçe merkezindeki Alkanat Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çanakkale'de inşaat işlerinde çalışan ve 3 gün önce evine dönen Remzi Yok, henüz bilinmeyen nedenle eşi Aysel Yok'un başına av tüfeği ile ateş etti. Remzi Yok, cinayetin ardından 112 ekiplerine haber verip, kaçtı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Aysel Yok'un hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, evdeki çocuklar ise koruma altına alınmak üzere Van'a gönderildi.

16 SAATLİK TAKİP



Cinayetin yaşandığı evin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan Remzi Yok'un yakalanması için de çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaklaşık 16 saat süren takibinin ardından Remzi Yok, Çınarlı Mahallesi'nde 1002 Sokak'ta gece geç saatlerde yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgunun ardından Erciş Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Remzi Yok çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.







Hayatını kaybeden Aysel Yok'un cenazesi ise Van'da yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Aysel Yok yakınları tarafından Erciş ilçesine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Çaldıran ilçesinde toprağa verildi.

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