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4 çocuğunu eve kilitledi, cezaevine ziyarete gitti! Pencereden yardım çığlığı

#Adana#Nur Abbes#Sasha Kırdi

Adana'da Suriyeli Nur Abbes (29), 4 çocuğunu eve kilitleyip 'uyuşturucu ticareti'nden tutuklu eşi Sasha Kırdi’yi (32) cezaevine bayram ziyaretine gitti. Dışarı çıkamayan çocukların yardım çağrısıyla komşular polis çağırdı. Polisin telefonla ulaştığı kadın ise 4 saat sonra eve geldi. Abbes ile çocukları emniyete götürüldü.

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Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Sasha Kırdi, mart ayında narkotik polisinin operasyonuyla yakalanıp tutuklandı. Dini nikahla birlikte yaşadığı Nur Abbes ise 2 katlı müstakil evin giriş katında 5 çocuğuyla yalnız kaldı. İddiaya göre anne Abbes, çocuklarına sık sık şiddet uygulamaya başladı. Abbes, dün de saat 12.30 sıralarında oğlu Muhammed’i (10) dövünce mahalleli tepki gösterdi. Muhammed, annesinin elinden kurtulup evden kaçtı. Abbes ise evdeki 4 çocuğunun üzerine kapıyı kilitledikten sonra bayram dolayısıyla Sasha Kırdi’yi ziyaret etmek için cezaevine gitti.

İşte Fotoğrafları

Pencereye çıkan çocukların feryatları yürek dağladıPencereye çıkan çocukların feryatları yürek dağladıHaberin Tüm Görselleri

EVDEKİ BIÇAK VE ÇAKMAKLA OYNADILAR

Evde kilitli kalan çocuklar, pencereden bağırarak yardım istedi. Mahallelinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olduğunu gören ekipler, annelerine ulaşarak eve çağırdı. Çocukların bu sırada evdeki bıçak ve çakmaklarla oynaması dikkat çekti. Ekipler, penceredeki çocukların ellerindeki bıçak ve çakmakları alıp beklemeye başladı.

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4 çocuğunu eve kilitledi, cezaevine ziyarete gitti Pencereden yardım çığlığı

Mahalleliden Halit Oruç, “Çocuğu boynundan tutmuş, dövüyordu. Biz de tepki gösterdik. Çocuklar evde kilitli, kadın da gitti. Babaları da uyuşturucudan cezaevindeymiş. Yazık bu çocuklara” diye konuştu.

4 çocuğunu eve kilitledi, cezaevine ziyarete gitti Pencereden yardım çığlığı

Yaklaşık 4 saat sonra eve dönen Nur Abbes’in kapıyı açması üzerine evdeki çocuklar, dışarı çıkarıldı. Abbes ile ara sokaklarda yürürken bulunan oğlu Muhammed ve diğer 4 çocuğu, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Nur Abbes’in emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Nur Abbes#Sasha Kırdi

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