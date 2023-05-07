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Şanlıurfa'da, 4 çocuğundan sonra annenin de cansız bedenine ulaşıldı

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#ŞANLIURFA#KAZA#Trafik
Şanlıurfada, 4 çocuğundan sonra annenin de cansız bedenine ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 10:42

Şanlıurfa'da, akraba ziyareti dönüşünde stabilize yolda kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen ve suya gömülen otomobildeki 4 kardeşin cenazesinin çıkarıldığı kazada, kaybolan anne Özlem Çetin’in (31) cansız bedenine ulaşıldı, Müslüm Çetin’i (1) arama çalışmaları ise devam ediyor.

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Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Şanıurfa- Mardin kara yolunun 15’inci kilometresindeki Ulubağ Mahallesi'nde meydana geldi. Yedikuyu Mahallesinde yaşayan akrabalarını ziyarete giden Çetin ailesi fertlerinin içinde bulunduğu Hasan Çetin (38) yönetimindeki 31 B 7008 plakalı otomobil, kent merezine dönüş yolunda stabilize yolda kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Can pazarının yaşandığı kazada Hasan Çetin, kendi imkanları ile kurtulurken bölgeye sevk edilen jandarma, dalgıç polis ve itfaiye ekipleri, araç içerisindeki eşi ile 5 çocuğunu arama çalışmalarına başladı. Gece geç saatlere kadar süren çalışmalarda dalgıç polisler otomobile ulaşarak vinçle sudan çıkardı. Sudan çıkarılan araçta İbrahim (4), Ecem (5), Aysun (9), ve Asmin Çetin'in (11) cansız bedenine ulaşıldı. Akıntıya kapılarak kaybolan anne Özlem ve oğlu Müslüm Çetin ise aramalara rağmen bulunamadı.

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BABA HASTANEDE

Sabah erken saatlerde kaybolan anne ve oğlunun bulunması içen yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Çetin ailesinin yakınlarının da destek verdiği arama çalışmalarında otomobilin devrildiği yerden 2 kilometre uzaklıkta anne Özlem Çetin’in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Özlem Çetin'in cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Kayıp olan 1 yaşındaki Müslüm Çetin'i arama çalışmaları ise sürdürülüyor. Kazada ayağı kırılan baba Hasan Çetin’in hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam sürüyor. (DHA)

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#ŞANLIURFA#KAZA#Trafik

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