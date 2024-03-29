5 kadım, 5 dram, 5 cani!

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DİLEM BOŞANMAYA ÇALIŞIYORDU

- İSTANBUL Başakşehir’de daha önceki evliliğinden 2 çocuk sahibi olan Dilem Gül Karlı (24), 5 ay önce Ferhat Karlı ile evlendi. Eşiyle aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle Dilem Karlı 1.5 ay önce boşanma kararı alarak babasının Küçükçekmece’deki evine yerleşti.

BAŞINDA BEKLEDİ

Geçen cumartesi günü evden çıkarak Başakşehir’e bir kız arkadaşıyla iftar yemeğine giden Dilem Gül Karlı’yı eşi takip etti. Ferhat Karlı, eşinin yanına giderek konuşmaya çalıştı. Dilem uzaklaşmaya çalıştığı sırada Ferhat Karlı, yanındaki ekmek bıçağı ile genç kadını sırtından 7 kez bıçakladı. Dilem kanlar içinde yere yığılırken, eşi başında ölmesini bekledi. Polis ekipleri Ferhat Karlı’yı gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise yaralanan kadını hastaneye sevk etti. Ağır yaralanan Dilem Gül Karlı’nın yaşam mücadelesi devam ederken, Ferhat Karlı tutuklandı. Ferhat Karlı emniyette verdiği ifadede, eşinin kendisini aldattığını iddia etti.

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‘SİZİ KESECEĞİM’

Dilem Karlı’nın babası Şenel Çoban, “Kızım şu anda yoğun bakımda yatıyor. Minibüsten indikten sonra sırtından bıçağı saplıyor ve 7 yerinden bıçaklıyor. Kızım da olduğu gibi yere yığılmış. İşe gidip geliyordu, sürekli tehditler alıyordu. Bu yüzden ne onun canı rahattı ne de benim canım rahattı. Ağabeyi de, ‘Sizi keseceğim, sizin sülalenizi kökünden temizleyeceğim’ diye tehditler alıyorlarmış” dedi.

CANİNİN KUZENİ DE KATİL

- Pendik’te Sevilay Karlı (35) da 5 ay önce boşandığı eski eşi Ümit Karlı tarafından 13 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Sevilay Karlı’yı öldüren Ümit Karlı’nın, Ferhat Karlı ile amca çocukları olduğu öğrenildi. Dilem Karlı’nın babası Şenel Çoban, Sevilay Karlı’nın cenazesini Tokat’a kendi aracıyla götürdüğünü söyledi.

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ESRA 3. ÇOCUĞUNA HAMİLEYDİ

- KÜTAHYA’da akrabalarına önceki gece ziyarete giden Esra Uşak (26) ile eşi Enes Uşak (29) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Enes Uşak, eşi Esra Uşak’ı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Cani koca evden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ve 3. çocuğuna 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Esra Uşak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yakalanarak gözaltına alınan Enes Uşak, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Enes Uşak ifadesinde, “Eşimi bıçaklamak ya da yaralamak istemedim. Ancak madde etkisinde olduğumdan bu olay meydana geldi” dedi. Uşak çiftinin çok sayıda suç kaydı bulunması nedeniyle iki çocuğunun yetiştirme yurdunda olduğu öğrenildi.

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ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

- İSTANBUL Avcılar’da Vehbi Yıldız ile Serap Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Vehbi Yıldız, 3 çocuğunun annesi Serap Yıldız’ı başından vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahı kapının önüne bırakan Vehbi Yıldız ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay anında evde bulunan çocuklar Polis ekipleri tarafından dışarı çıkarılırken, olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Serap Yıldız’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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EMİNE DAHA 26 YAŞINDAYDI

- İSTANBUL Silivri’de önceki gece 23.00 sıralarında polisi arayan bir kişi, Osman Öztürk’ün (31) eşi Emine Öztürk’ü (26) bıçakladığı ihbarında bulundu. Eve giden ekipler Emine Öztürk’ü yatak odasında sırtından bıçaklanmış halde kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Emine Öztürk, hayatını kaybetti. Evden kaçan Osman Öztürk, yakalanarak gözaltına alındı. Osman Öztürk’ün çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Ayrıca 22 Mart 2024 tarihi itibariyle de tedbir kararı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Öztürk ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

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NEŞE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, saat 20.00 sıralarında Ortaca ilçesine bağlı Terzialiler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası Vedat G., boşanma aşamasındaki ev hanımı eşi Neşe G. ile bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmada Vedat G., yanında bulunan tabancayla eşi Neşe G.'nin başına 1 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Neşe G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

4 çocuk annesi Neşe G.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Vedat G. olay yerinde gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.