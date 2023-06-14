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4 bin liraya sevinirken 4 milyon liraya kavuştu

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#İstanbul#Üsküdar#Kupon
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 11:33

Üsküdar'da şans oyunu oynayan emekli bir kişi, 4 bin lira kazandığını zannederek parasını bayiden aldı. Bayi sahibi kuponu tekrar kontrol ettiğinde 4 milyon lira çıktığını fark etti. Bayi sahibi, kuponun sahibine ulaşarak bilgi verdi. Adının açıklanmasını istemeyen emekli, 4 bin liraya sevinirken 4 milyon liranın mutluluğunu yaşadı.

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Olay, Üsküdar'da bir şans oyunu bayisinde meydana geldi. Bayinin bulunduğu mahallede yaşayan bir kişi, şans oyunu oynamak için girdiği bayiden kazı kazan kuponu aldı. Kupona 4 bin TL çıktığını zanneden kişi, biletini bayideki görevliye verdi. O sırada işletme sahibi İbrahim Ekici'nin yerine bakan annesi de durumu fark etmeyerek 4 bin TL ödemeyi yaptı.

4 bin liraya sevinirken 4 milyon liraya kavuştu

Akşam dükkana gelen işletme sahibi İbrahim Ekici, biletleri kontrol ettiğinde bir bilete 4 milyon TL çıktığını fark etti. Gündüz bayiye bakan annesini arayan İbrahim Ekici, annesinin, "Ben 4 bin lira verdim" demesiyle güvenlik kamerasını kontrol etti. Kameradaki talihliyi tanıyan Ekici, kendisine telefonla ulaşarak 4 bin lira değil 4 milyon lira çıktığını söyledi. Şans oyununda kazandığını miktarı duyan talihli büyük şaşkınlık yaşadı. İl dışında olan talihli, işletme sahibi Ekici'ye kendisi adına ikramiyeyi tahsil etmesini istedi.

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4 bin liraya sevinirken 4 milyon liraya kavuştu

Karışıklığı fark ederek talihliye parasını teslim eden işletme sahibi İbrahim Ekici, "Ben olmadığım bir zamanda dükkana annem bakıyordu. Annem, 4 bin lira çıktı diye ağabeye parayı veriyor. O da sevinerek gidiyor. Daha sonra akşam olunca, şans oyunlarını kontrol ediyorum, doğru mu değil mi diye.

4 bin liraya sevinirken 4 milyon liraya kavuştu

Şans oyunundan 4 bin TL değil de 4 milyon TL çıktığını fark ettim. Annemi aradım. Birisine 4 bin TL çıktığını söyledi. Daha sonra güvenlik kamerasına baktığımızda kişiyi tespit ettim. Kendisini aradım, il dışından olduğunu söyleyince parayı ben tahsil ettim.

4 bin liraya sevinirken 4 milyon liraya kavuştu

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Geldikten sonra da parayı teslim ettim. Bunu kimse yapmaz diye söylediler, biz böyle öğrendik, böyle büyüdük. Ailemizden böyle gördük, doğrunun bu olduğunu düşünüyorum. Vicdanım rahat, gönlümüzü yaptı teşekkür ediyoruz kendisine" dedi.

Emekli talihli ise açıklama yapmak istemedi. 

4 bin liraya sevinirken 4 milyon liraya kavuştu

 

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#İstanbul#Üsküdar#Kupon

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