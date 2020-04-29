4 bin 552 öğretmenin bilgileri çalındı

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini amaçlayan seminerlerin ara tatilde 6-10 Nisan arasında verilmesi planlanıyordu. Ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle seminerlerin çevrimiçi şekline dönüştürülerek üç modül halinde stratejiuskudar.com adresinden 13- 30 Nisan tarihleri arasında yayınlanmasına karar verildi. Öğretmenlerin, eğitimcilerin canlı yayınlarını izleyebilmeleri, çevrimiçi eğitim aracına ulaşabilmeleri için 12 Nisan’a kadar stratejiuskudar.com adresi üzerinden kayıt yaptırabilecekleri açıklandı. Eğitimlerin ise Zoom programı üzerinden gerçekleştirileceği duyuruldu.



Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, veriler Zoom programı üzerinden değil, seminer için oluşturulan site üzerinden çalındı. Programa hacker saldırısı 13 Nisan’da tespit edildi. Bakanlık inceleme ve soruşturma başlattı. Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri “Bu konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Şu aşamada herhangi bir demeç veremiyoruz” dedi. Eğitim Servisi