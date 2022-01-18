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4.9 ton kokaine 15 tutuklama

#Kolombiya#Kokain#Tutuklama
4.9 ton kokaine 15 tutuklama

Kolombiya'da 4.9 ton kokainin yakalanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada Türkiye'de gözaltına alınan 15 kişi emniyetteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kolombiya polisi, ülke tarihinin en büyük kokain operasyonlarından birini 9 Haziran 2020 günü ülkenin güneybatısındaki Buenaventura Limanı’nda gerçekleştirmişti. 2 konteynırda 4.9 ton ağırlığında kokain ele geçmişti. Kokainin 265 milyon dolar değerinde olduğunu açıklayan Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo sevkiyatın son varış yerinin Türkiye olduğunu duyurmuştu. Konteynırların varış noktasının İstanbul Ambarlı limanı olduğu ve alıcısının İstanbul’da faaliyet gösteren şirket sahibi Murat Karabaş olduğu saptanmıştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Ocak 2022 günü operasyon başlatmış Murat Karabaş’la birlikte 15 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyet’teki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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#Kolombiya#Kokain#Tutuklama

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