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3D roket yine fırlatılamadı  

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#Roket#Florida#Dünya
3D roket yine fırlatılamadı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 07:00

California merkezli Relativity Space tarafından dünyada ilk kez 3D baskı teknolojisiyle üretilen Terran-1 roketi, daha önce lisans aldığını duyurmuş ve fırlatma denemesi için tarih vermişti.

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8 Mart’ta Florida’daki Cape Canaveral üssünden yapılması planlanan fırlatma, son dakikada çıkan bir sorun nedeniyle dün sabaha ertelendi. Ancak 12 Mart’ın ilk saatlerindeki fırlatma denemesi de başarısız oldu.

Roket 33.5 metre uzunluğunda ve 2.2 metre çapında üretildi. Kütlesinin yüzde 85’i, motorlar da dahil olmak üzere metal alaşımlarla üç boyutlu olarak oluşturuldu. Hedefi yüzde 95 üç boyut baskılı bir roket üretmek olan şirkete göre bu şimdiye kadarki en büyük üç boyutlu nesne. Roket, alçak Dünya yörüngesine ulaşmayı başarırsa, ilk denemesinde metan yakıtı kullanan ilk özel sermayeli uzay aracı olacak.

3D roket yine fırlatılamadı

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KÜÇÜK UYDULAR İÇİN TASARLANDI

- Roket, küçük uyduları yörüngeye çıkarmak için tasarlansa da asıl amacı, şirketin ilk kez 2024’te fırlatmayı planladığı 66 metre yüksekliğindeki Terran-R roketi için daha küçük ölçekli bir prototip olma özelliğini taşıyor.

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#Roket#Florida#Dünya

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