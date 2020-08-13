39/1-A Trafik Cezası nedir? Madde 39/1-A Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Trafik cezaları günümüzde tüm ehliyet sahibi olan sürücüleri ilgilendiren bir durumdur. Trafik cezalarının daha detaylı kontrol edilebilmesi amacı ile trafik ceza kodları belirlenmiştir. Trafik ceza kodları sayesinde trafik cezasının tüm ayrıntıları belirlenmektedir. 39/1-a trafik cezası da sürücüleri ilgilendiren bir ceza türüdür. Peki 39/1-a trafik cezası nedir? Madde 39/1-a cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? İşte 39/1-a trafik cezasına dair tüm detaylar.
39/1-a trafik cezası sıklıkla karşılaşılan trafik cezalarından birisidir.
39/1-a Trafik Cezası Nedir?
Her sürücünün ehliyetinde belirlenmiş olan sürebileceği araçlar gösterilmiştir. Bu trafik cezası ise sürülebilecek olduğu araçların dışında araç süren sürücüleri ilgilendiren bir trafik cezasıdır. 39/1a trafik cezası sürücülerin sürmeye yetkisi olmadığı araçları sürmesini nitelendiren bir ceza türüdür.
Madde 39/1-A Cezası Ne Kadar?
Bu trafik cezasının ceza miktarı 2020 yılı itibari ile 1520 TL'dir. Her trafik cezasının erken ödeme indirimi bulunmaktadır. 15 gün içerisinde bu trafik cezasını ödediğiniz takdirde 1140 TL olan erken ödeme indiriminden faydalanabilirsiniz.
Ceza Puanı Kaçtır? (2020)
Bu trafik cezasının ceza puanı 20'dir.
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