Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

37 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Silifke#Hükümlü
37 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 15:42

Mersin'in Silifke ilçesinde hakkında 37 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A., sahte kimlikle yakalandı.

Haberin Devamı

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 dosyadan hakkında 37 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.A.’nın, sahte kimlikle Antalya'dan Mersin'e geleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler, Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Dörtyol Kavşağı’nda önlem aldı.

Şüphelinin bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurarak arama yapan ekipler, F.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Üzerinde başka birinin adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan F.A., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemeden sonra cezaevine teslim edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Silifke#Hükümlü

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor?

#Bir Sorudan Fazlası
İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin

İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde! 'Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin'

#Charles Bronson
Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi

Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı? Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi?

#Sağlık