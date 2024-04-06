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35 yıl sonra aynı fotoğraf

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Yüreğir#Ali Demirçalı
35 yıl sonra aynı fotoğraf
Erdal Fernergiz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 14:57

Yüreğir’in yeni Belediye Başkanı Ali Demirçalı törenle görevi Fatih Kocaispir’den devraldı. Yüreğirliler’in miting alanına dönüştürdüğü Belediye önünde çekilen bir fotoğraf, görenleri 35 yıl öncesine götürdü. Başkan Zeydan Karalar’ın törende Ali Demirçalı’nın elini havaya kaldırması ile ortaya çıkan fotoğraf, 35 yıl önce Büyükşehir Belediyesi’ni kazanan Selahattin Çolak ile Yüreğir Belediyesi’ni kazanan Sabahattin Eşberk’in verdiği pozun aynısıydı.

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Yüreğir Belediyesi’ndeki devir teslim törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı, önceki dönem Adana milletvekilleri, partililer ve çok sayıda Yüreğirli katıldı.

Ali Demirçalı ilk olarak makam odasında gerçekleşen devir teslim töreninde başkanlık mührünü Fatih Kocaispir’den devraldı. Bu törenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer, İl Başkanı Tanburoğlu, İlçe Başkanı Sarı ile Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, sırasıyla belediye binası önünde toplanan coşkulu kalabalığa seslendi.

35 yıl sonra aynı fotoğraf

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YÜREĞİR’DE ESKİ BİR ANI CANLANDI GÖZLERDE

Yüreğir Belediyesi önündeki coşkulu törende yaşanan bir sahne herkesi 35 yıl öncesine götürdü. Zeydan Karalar’ın Ali Demirçalı’nın elini tutarak havaya kaldırması ile ortaya çıkan fotoğraf karesi, 35 yıl önce Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan  ın, kendisi gibi seçimi kazanan Yüreğir Belediye Başkanı Sabahattin Eşberk’in elini havaya kaldırdığı fotoğraf ile birebir aynıydı.

35 yıl sonra aynı fotoğraf

Sabahattin Eşberk / Selahattin Çolak

Yüreğir Belediye Başkanlığı’nı 35 yıl sonra kazanan Ali Demirçalı, “Kurucu Başkanımız Sabahattin Eşberk’in aziz ruhu önünde verdiğim sözü tuttum. Bugünden itibaren parti rozetimi bir kenara bırakıyorum” dedi.

35 yıl sonra aynı fotoğraf

Törenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve partililer, Yüreğir Belediye Başkanlığı mazbatasını Kurucu Belediye Başkanı Sabahattin Eşberk’in mezarı başına götürerek dualar okudu.

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#Adana#Yüreğir#Ali Demirçalı

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