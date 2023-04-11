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35 milyon TL’nin yüzde 81'ine ulaşıldı... Pera’nın gülmesine az kaldı

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#SMA#Pera#Bebek
35 milyon TL’nin yüzde 81ine ulaşıldı... Pera’nın gülmesine az kaldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 07:00

İzmir Karşıyaka’da yaşayan ziraat mühendisi Burak Başkes (28) ve peyzaj mimarı Deniz Başkes’in (28) 8 ay önce dünyaya gelen kızları Pera bebeğe 9 günlükken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu.

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Başkes çifti Pera bebeğin sağlığına kavuşması için mücadele etmeye başladı. Başkes ailesi, Pera için valilik izinli bir destek kampanya başlattı. Pera’nın Dubai’de gerçekleştirilmesi planlanan tedavisinde gereken 35 milyon TL için ‘Pera’nın kanatları ol’ kampanyasının yüzde 81’i toplanabildi.

‘SON BİR ÇABA’

Baba Başkes, “Türkiye’de karşılanan bir ilaç vardı. O ilaç bu hastalığı yavaşlatan etkili bir ilaç ama kesin çözüm değil” dedi. Destek olacak kişilere seslenen Başkes, “Son bir çaba, son bir gayretle yüzde 100’e ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

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#SMA#Pera#Bebek

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