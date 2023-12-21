35 dakikada 4700 kelime... Hız rekoru kırdı

Haberin Devamı

Bak, 4 bin 700 sözcükten oluşan konuşmasını yüksek tempoyla 35 dakikada tamamladı. Meclis Genel Kurulu’nda dün iki bakanlığın bütçe görüşmeleri toplam 69 sayfa ve 65 bin sözcükle tutanakta yer aldı. Bak’ın konuşması ise tutanakta 9 sayfalık yer tuttu. Kürsü performansında heyecanını da baştan sona kadar devam ettiren Bak, hızlı tarzına karşın muhalefet sıralarından en çok sataşılan bakanlardan oldu. Bakan Bak’ın tempolu konuşmasına CHP ve DEM Parti sıralarından, “Maratonda değilsiniz, rahat olun. Radara takılacak, yavaş oku” gibi sataşmalar oldu. Buna karşın iktidar grubundan alkışlar ve muhalefet sıralarından gülüşmelerle hava yumuşadı.

NORMALDE 1.5 SAAT SÜRERDİ

Bak konuşmasını bitirdiğinde ise MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan’dan tebrik aldı. Adan, “Tek nefes tam 35 dakika konuştu. Eğer yavaş yavaş okusaydı 1.5 saat konuşması lazımdı. Gençlik ve Spor Bakanı olunca tabii” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu “Sayın Bakanı kondisyonu yönüyle de tebrik ediyorum. Keşke önceden haber verseydi de Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmesi bakımından hazırlık yapsaydık” diye konuştu.

Haberin Devamı

Soluksuz konuştu, Başkanvekili tebrik etti, alkışlara karşılık verdi

RADYO HABERİNDEN HIZLI

- Bakan Bak dakikada 134 kelime ortalamayla okudu. TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı Füsun Ünsal ve Hakan Şahin’in hazırladığı Spikerlik ve Türkçe’nin Kullanımı kitabına göre dakikada 125 ile 175 sözcük kabul edilebilir bir hız. 175’in üzerinde konuşmak ise konuşmayı takibi güçleştiriyor. Radyoda normal haber okuma hızı ise 110-130 sözcük.