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34 yıl sonra gazilik istiyor

Güncelleme Tarihi:

#Mensur Ögün#Gazilik#PKK Saldırısı
34 yıl sonra gazilik istiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 07:00

ERZURUMLU Mensur Ögün, piyade komando er olarak vatani görevini yaparken 1989 yılının 8 Temmuz günü PKK’lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada başından yaralandı.

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Ameliyat edilen ve uzun süre tedavi gören Ögün’e 2 ay hava değişimi verildi. Tezkeresine 20 gün kaldığı için birliğine geri dönmeyen Ögün kayıtlara tezkere almış olarak geçildi.

DAVA AÇTI

Ameliyatla kaburgasından parça alınarak kafasına konulan Ögün’e yaptığı başvurularda askerliğini tamamladığı ve bu konu için zamanaşımı olduğu yanıtı verildi. Evli ve 5 çocuk babası olan Mensur Ögün, “Avukatım aracılığı ile 2023 yılının haziran ayında Ankara 11’inci İdare Mahkemesi’nde dava açtık. Tanık olarak benimle birlikte çatışmada bulunan ve beni yaralı olarak bölgeden çıkaran dört asker arkadaşımı dinlettim. Artık karar yüce mahkemenin. Ben hakkımı istiyorum” dedi.

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#Mensur Ögün#Gazilik#PKK Saldırısı

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