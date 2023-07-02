34 yıl sonra gazilik istiyor

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Ameliyat edilen ve uzun süre tedavi gören Ögün’e 2 ay hava değişimi verildi. Tezkeresine 20 gün kaldığı için birliğine geri dönmeyen Ögün kayıtlara tezkere almış olarak geçildi.

DAVA AÇTI

Ameliyatla kaburgasından parça alınarak kafasına konulan Ögün’e yaptığı başvurularda askerliğini tamamladığı ve bu konu için zamanaşımı olduğu yanıtı verildi. Evli ve 5 çocuk babası olan Mensur Ögün, “Avukatım aracılığı ile 2023 yılının haziran ayında Ankara 11’inci İdare Mahkemesi’nde dava açtık. Tanık olarak benimle birlikte çatışmada bulunan ve beni yaralı olarak bölgeden çıkaran dört asker arkadaşımı dinlettim. Artık karar yüce mahkemenin. Ben hakkımı istiyorum” dedi.