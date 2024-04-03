31 Mart yerel seçimleri... Ardahan'da AK Parti’den seçim sonucuna itiraz

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Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Faruk Demir 5 bin 49 oyla belediye başkanı seçildi. AK Parti Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı. Baydar, 174 oy farkla kaybettiği seçimin sonuçlarına itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu'na seçimin yenilenmesi veya sandıkların yeniden sayılması için müracaatta bulunan Yunus Baydar, parti binasında açıklama yaptı.

Baydar, "Birçok sandıkta oy kullanım esnasında yaşanan sıkıntılar tarafımızca itiraza yetkili arkadaşlarımızca tutanağa bağlatılmıştır. Yine gün içinde kısıtlı olup, oy kullanma hakkı bulunmayan kişilere oy kullandırıldığı bazı sandıklarda tarafımızca tespit edilmiş bunlarla ilgili yine gerekli tutanaklar tutulmuştur. Oy sayım ve döküm işlemleri sırasında bütününü tabii ki tenzih ediyorum; bazı sandıklarda resmi görevlilerin oy pusulalarını sayım sırasında salonda bulunan müşahit ve sandık kurullarına izleyicilere göstermemesi gibi video kayıtları elimizde mevcut ve bu Seçim Kuruluna ayrıca sunuldu. Karagöl Mahallesi'nde 324 seçmenin olduğu bir sandıkta maalesef herkesin gidip oy kullanmak için imzaladığı imza föyünün kayıp olduğu tutanağa bağlanmıştır. Şu an resmiyette ortada bir şey yok. Bu da ayrı bir garabet. Tabii ki ve seçimin sonucunu ve güvenliğini etkileyecek bir husus maalesef bize göre 36, İlçe Seçim Kuruluna göre 174 farkın sonuca ne kadar tesir edeceği aşikardır. Bizler bu kadar emek verdik, uğraştık. Ardahan'da 7 mahallenin 5'inde birinci olduk, 2 mahallesinde de ikinci olarak çıktık. Toplamda 11 bin 845 oy kullanılmış, 11 bin 205'i geçerli, 640 oy da geçersiz sayılmıştır. Bunu belirtmeliyim ki; 1 oy dahi bizim için çok kıymetlidir" diye konuştu.

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ARDAHAN SEÇİM SONUÇLARI

Seçim günü emek hırsızlığı yapıldığını söyleyen Baydar, "Bundan sonra ilçe seçim kurulları ve il seçim kurullarında hukuki süreç neticelenecektir. Buradan çıkacak sonuç ne olursa olsun biz sonuca tabii ki rıza göstereceğiz. Biz Ardahan'ın geleceği için her türlü fedakârlığı yapan insanlar olarak yine Ardahanlı hemşehrilerimizle beraber olacağız gönül gönüle olacağız. Taziyesinde, düğününde yine beraber olacağız. Hukukun vereceği seçim süreci ile ilgili kararlarda başımızın üstünde yeri var bu hususları sizlerle paylaşmak istedim sizlerin takdirinize arz ediyorum" dedi.