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31 Mart seçimleri... Erzurum Aşkale'de AK Parti'nin adayı 129 oyla kazandı, Yeniden Refah Partisi itiraz etti

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#Erzurum#Aşkale#AK Parti
31 Mart seçimleri... Erzurum Aşkalede AK Partinin adayı 129 oyla kazandı, Yeniden Refah Partisi itiraz etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 09:59

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’li Şenol Polat, en yakın rakibi Yeniden Refah Partisi (YRF) adayı Enver Başaran'a 129 oyla geçerek belediye başkanı oldu. Sonuçlara itiraz eden YRP, oyların yeniden sayılmasını talep etti.

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Erzurum Aşkale’de resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 45,29'unu alan AK Parti’nin adayı Şenol Polat belediye başkanı seçildi. Polat'a 5 bin 618 oy çıkarken, YRP adayı Enver Başaran ise 5 bin 489 seçmenin oyunu aldı. 129 oy farkla kaybeden YRP adayı Başaran ve yönetimi, oylarının çalındığını iddia ederek aynı gün ilçe seçim kurulu önünde toplandı. Polis, dağılmamakta ısrar eden kalabalığa biber gazı ile müdahale etti.

Dün İlçe Seçim Kurulu’na dilekçe veren YRP'liler, oyların yenide sayılmasını talep etti. Enver Başaran, Seçim Kurulu'nun vereceği kararı parti binasında demokrasi nöbeti tutarak bekleyeceklerini söyledi.

AŞKALE SEÇİM SONUÇLARI

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#Erzurum#Aşkale#AK Parti

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