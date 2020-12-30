31 Aralık ve yılbaşında canlı ders olacak mı?

31 Aralık ve yılbaşında canlı ders olup olmadığı, eğitim almaya devam eden öğrencilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak eğitim faaliyetlerine devam eden okullarda uzaktan eğitim alan öğrenciler, 31 Aralık ve yılbaşında canlı ders olup olmadığını merak ediyor. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

31 ARALIK VE YILBAŞINDA CANLI DERS OLACAK MI?

31 Aralık tarihinde okullarda eğitim devam edecek. 1 Ocak tarihinde ise yılbaşı tatili olduğu için canlı ders olmayacak.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından 2020'de eğitim öğretim alanında yapılan çalışmaları değerlendirdiği video mesaj yayınladı. Selçuk, 2020'nin herkes için zor ama bir o kadar da öğretici bir sene olduğunu belirten Selçuk, "Değişmek ve dönüşmek için potansiyelimizi kullanma ve harekete geçme fırsatı yakaladık" dedi. Yıllar içinde hayata geçirilebilecek projeleri aylar, haftalar, hatta günler içinde hazır hale getirdiklerini kaydeden Selçuk, "TRT EBA kanallarını, 10 gün içinde kurduk ve 23 Mart’tan bu yana içeriğini zenginleştirerek kesintisiz yayın yapıyoruz. Uzaktan eğitimin ana mecrası haline gelen EBA, bugün dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim sitesi olarak hizmet veriyor. Uzaktan eğitimde her çocuğumuzun adil erişim hakkını korumak için EBA destek noktaları kurduk. Cihaz ve internet desteği sağladık. Dijital kaynaklar başta olmak üzere nitelikli ve eğitici içerikler hazırladık, çocuklarımıza sunduk. Özel gereksinimli çocuklarımızın yeri çok ayrı. Onların eğitim süreçlerinin sekteye uğramaması için mevcut eğitim imkânlarımızı, çocuklarımızın ihtiyaçlarına uyumlu hâle getirdik. Okullarımızı, hijyen konusunda TSE standartlarına uygun şekilde sertifikalandırdık. Okullarımızın maske ve dezenfektan ihtiyacını karşılamak için çıktığımız yolda, meslek liselerimizle ve hayat boyu öğrenme kurumlarımızla bugün üretim arzımızı tüm Türkiye’ye ve hatta dünyaya sunmaya başladık" dedi.