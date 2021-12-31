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31 Aralık Mekke'nin Fethi mi?

#31 Aralık Mekkenin Fethi#31 Aralık Mekkenin Fethi Mi
31 Aralık Mekkenin Fethi mi

31 Aralık Mekke'nin Fethi mi sorusu, pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de yeni yıla çok az bir süre kala mesajlar ve sözlerle idrak edilen 31 Aralık Mekke'nin Fethi, bu yıl da unutulmadı. Peki, 31 Aralık Mekke'nin Fethi mi? İşte, o detaylar

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31 Aralık Mekke'nin Fethi, yılın son günü pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Mekke’nin fethi 11 Ocak tarihinde gerçekleşti. Her sene 31 Aralık itibari ile fetih kutlamaları başlıyor. Hazreti Muhammed, Hicret'in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı. (4 Ocak 630)[6] 20 Ramazan'da (11 Ocak 630) Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi:

"Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz."

Hazreti Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.

Hazreti Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. âyetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlar'la Kâbe'yi tavaf etti.

Fetihten hemen sonra Hazreti Muhammed, Kâbe'de ilk hutbesini verdi. Mekkeliler'in şüphelerini de gidermek adına hutbesinde şu sözlere de yer verdi:

"Benim hâlimle sizin hâliniz, Yusuf'un kardeşlerine dediğinin tıpkısı olacaktır. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, ben de diyorum ki: 'Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah, hepinizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. Gidiniz; sizler artık serbestsiniz." (Yusuf Sûresi 92. âyet)

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